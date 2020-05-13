В Конгрессе штата Калифорния рассматривается законопроект SB 1410 об экстренной помощи при аренде во время COVID-19, призванный помочь как арендодателям, так и арендаторам выдержать финансовые трудности, вызванные COVID-19.

В соответствии с законопроектом штат Калифорния будет производить прямые арендные платежи, чтобы помочь арендаторам, которые не могут позволить себе платить за аренду. SB 1410 покроет не менее 80% неоплаченной арендной платы, если сложности с оплатой возникли из-за пандемии.

В законопроекте указывается, что домохозяйство имеет право на получение пособия по аренде в рамках программы, если домохозяйство демонстрирует неспособность выплатить всю или любую часть арендной платы, подлежащей выплате в период с 1 апреля 2020 года по 31 октября 2020 года из-за COVID-19 или ответ на COVID-19 и владелец жилого помещения согласен участвовать в программе.

Департамента жилищного строительства и развития сообщества должен разработать процесс подтверждения того, что может являться подтверждением, что домохозяйство неспособно платить арендную плату, и разработать процесс получения согласия владельца на участие в программе.

Владельцы жилья, которые соглашаются участвовать в программе, будут получать не менее 80% от ежемесячной арендной платы, которую арендатор должен выплатить в течение трех месяцев, при условии, что они согласны:

– не увеличивать арендную плату до 31 декабря 2020

– не взимать плату за просроченную арендную плату с 1 апреля до 31 октября 2020 года

– не использовать оставшуюся арендную плату за месяцы, оплаченные программой, т.е. владелец, участвующий в программе, должен принять платеж в качестве полной оплаты пропущенных или недостаточных арендных платежей

Этот законопроект подразумевает создание Фонда государственной помощи в чрезвычайных обстоятельствах COVID-19 при казначействе штат. Он предусматривает, что программа будет осуществляться только в той мере, в которой финансирование предоставляется в соответствии с Законом о бюджете. В законопроекте указано, что законодательный орган намерен установить приоритетность использования имеющихся федеральных средств, прежде чем использовать средства общего фонда для этой программы.

Также подразумевается, что закон вступит в силу немедленно в качестве срочного закона.

Ранее мы сообщали, о законопроекте демократов, который предусматривает новый раунд увеличенной денежной помощи – до $6000 на семью.