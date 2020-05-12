Сенаторы-республиканцы вместе с пасторами просят губернатора Калифорнии открыть штат

Двадцать пять законодателей штата Калифорния присоединились к сотням пасторов, которые призывают губернатора Гэвина Ньюсома позволить церквям проводить личные службы. На прошлой неделе эти сенаторы-республиканцы и члены Ассамблеи направили губернатору письмо с просьбой разрешить открытие храмов в рамках этапа 2 открытия Калифорнии, который уже начался, а не через несколько месяцев в рамках этапа 3, сообщает California Family Council.

В письме Ньюсома обвиняют в том, что он предпочитают школы церквям, поскольку планируют открывать религиозные службы на 3-м этапе, а школы – на 2-м. В письмее также утверждается, что “молитвенные дома, во многих из которых на типичной службе меньше людей, чем в местных государственных школах в обычные рабочие дни, должны иметь возможность собраться, принимая меры, необходимые для обеспечения безопасности своих собраний”.

Лидер меньшинства Сената Шеннон Гроув (Бейкерсфилд) призывает общественность подписать ее личное письмо губернатору Калифорнии, в котором она хвалит администрацию Трампа за то, что она придает приоритетное значение молитвенным домам в плане повторного открытия.

Сенатор Майк Моррелл публично поблагодарил церкви за то, как они адаптировались к эмоциональным потребностям своих членов во время пандемии, но он сказал, что это не замена для личных услуг.

На прошлой неделе возле Капитолия штата состоялось молитвенное стояние верующих со всей Калифорнии. Пасторы призывали лидерство штата открыть церкви и местную экономику.