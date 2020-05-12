Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей, представила во вторник 1800-страничный пакет, рассчитанный на помощь от последствий, вызванных коронавирусом в размере более 3 триллионов долларов США для выплаты физическим лицам. Голосование по этому предложению должно состояться в пятницу, республиканцы настороженно относятся к этому пакету.

Законопроект предусматривает новый раунд увеличенной денежной помощи – до $6000 на семью, также он предусматривает выделение $175 млрд. для оплаты аренды и ипотеки, выплату до конца января пособий по безработице по $600 в неделю, для бизнесов предоставляются налоговые льготы для удержания сотрудников, увеличение на 15% финансирования на талоны питания, а также новые субсидии для уволенных работников для оплаты страховых взносов.

Некоторые сенаторы Республиканской партии категорически отвергают законопроект Палаты представителей. Сенатор Джон Баррассо из Вайоминга сказал: “То, что предлагает Нэнси Пелоси, никогда не пройдет Сенат”.

Напомним, что Конгресс работает, с некоторыми ограничениями из-за коронавируса: Палата представителей в основном закрыта, Сенат недавно вновь открыл свою сторону Капитолия.

Ранее мы сообщали о том, что демократы предложили выплачивать по $2000 в месяц на человека до конца эпидемии.