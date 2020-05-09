Иммигрант, освобожденный из тюрьмы из-за COVID-19, снова попал за решетку за угон автомобиля

Окружной прокурор округа Йоло опубликовал на сайте пресс-релиз o том, что жителю Уэст Сакраменто Владимиру Москалюку предъявлено обвинение в попытке угона автомобиля после его освобождения в результате введенной чрезвычайной ситуации в штате Калифорния.

7 мая 2020 года в Уэст Сакраменто Владимиру Москалюку (Vladimir Moscaliuc), 32 года, прокуратурой округа Йоло предъявлено обвинение в попытке угона автомобиля после его ареста полицией Вудленда 5 мая 2020 года. После отбывания срока в государственной тюрьме Москалюк находился под надзором PCRS (Общественный надзор после освобождения) отдела пробации округа Йоло.

Он был арестован 29 апреля 2020 года за нарушение условий PCRS и был освобожден в тот же день в соответствии с планом чрезвычайного положения штата Калифорния, который подразумевает нулевой залог пока они ожидают суда в случае совершения незначительных правонарушений (California Judicial Council’s Statewide Emergency “0” Bali Schedule). Это нововведение вступило в силу 13 апреля 2020 года в ответ на пандемию COVID-19.

В настоящее время Москалюк находится в тюрьме округа Йоло. Он был привлечен к ответственности по новому обвинению и нарушению PCRS 7 мая 2020 года. Суд установил залог в размере $20 000 назначил предварительное слушание дела 28 мая 2020 года в 14-м отделе Верховного суда округа Йоло.