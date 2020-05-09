Демократы предложили законопроект, прощающий студенческие кредиты медицинских работников

Члены палаты представителей представили во вторник законопроект “Закон о прощении студенческих ссуд медицинским работникам первой линии”, согласно которому кредиты для медицинских работников будут прощены без ограничений. Этот закон создаст частную и федеральную программу прощения ссуд для врачей, медсестер, интернов, медиков и техников.

Законопроект дает следующее определение медицинского работника первой линии – это “врач, медицинский работник, медик, интерн, медсестра, работник по уходу на дому, специалист по психическому здоровью или другой медицинский работник».

Кроме указанных категорий специалистов под действие закона попадают студенты-медики, оказывающие медицинские услуги, связанные с COVID-19, сотрудники лабораторий и исследователи, работающие над вакцинами и тестированием, а также работники служб неотложной медицинской помощи.