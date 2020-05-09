Власти Сан-Франциско: некоторые бизнесы в городе откроются 18 мая

Мэр Сан-Франциско Лондон и директор по здравоохранению доктор Грант Колфакс заявили, что они ожидают, что некоторым бизнесам будет разрешено возобновить работу 18 мая, но в измененном виде – получение покупок перед магазином (storefront pickup).
Следующим магазинам будет разрешено работать с 18 мая:
- Книжные магазины
- Флористические магазины
- Музыкальные и магазины
- Магазины для хобби, игрушек и игр
- Мебельные магазины и магазины товаров для дома
- Косметика и косметология
- Художественные магазины
- Магазины музыкальных инструментов и расходных материалов
- Магазины швейного, рукоделия и штучных товаров
Как сообщает администрация города, список был составлен в сотрудничестве с лидерами бизнеса и основан на рекомендациях государственного и местного здравоохранения и может быть расширен в ближайшие недели.
Кроме того, в силе остаются требования соблюдения социальной дистанции и ношения защитных масок в общественных местах.
Ранее мы сообщали, что 7 округов района Залива Сан-Франциско продлили карантин до конца мая, а многие бренды из-за страха погромов принялись заколачивать витрины своих бутиков.