Власти Сан-Франциско: некоторые бизнесы в городе откроются 18 мая

Мэр Сан-Франциско Лондон и директор по здравоохранению доктор Грант Колфакс заявили, что они ожидают, что некоторым бизнесам будет разрешено возобновить работу 18 мая, но в измененном виде – получение покупок перед магазином (storefront pickup).

Следующим магазинам будет разрешено работать с 18 мая:

Книжные магазины

Флористические магазины

Музыкальные и магазины

Магазины для хобби, игрушек и игр

Мебельные магазины и магазины товаров для дома

Косметика и косметология

Художественные магазины

Магазины музыкальных инструментов и расходных материалов

Магазины швейного, рукоделия и штучных товаров

Как сообщает администрация города, список был составлен в сотрудничестве с лидерами бизнеса и основан на рекомендациях государственного и местного здравоохранения и может быть расширен в ближайшие недели.

Кроме того, в силе остаются требования соблюдения социальной дистанции и ношения защитных масок в общественных местах.

Ранее мы сообщали, что 7 округов района Залива Сан-Франциско продлили карантин до конца мая, а многие бренды из-за страха погромов принялись заколачивать витрины своих бутиков.