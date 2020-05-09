В Орегоне большие собрания людей будут запрещены до сентября

Губернатор штата Орегон Кейт Браун заявила в субботу, что крупные мероприятия, такие как спортивные мероприятия, концерты, фестивали и конвенции, не будут проводиться в Орегоне, пока в штате не будет проводится надежное лечение или профилактика коронавируса, передает KATU.

Согласно словам губернатора, представители здравоохранения говорят, что любое крупное собрание, запланированное на период до сентября, должно быть отменено или значительно изменено.

Некоторые спортивные организации стали вносить изменения в свою работу: бейсбольный клуб “Портленд Пиклс” (Portland Pickles ) заявил, что они будут играть на стадионе Уокер, но без фанатов, и будут транслировать свои игры бесплатно.

Губернатор Браун сказала по поводу осеннего футбольного сезона в средних школах и университетах, что представители здравоохранения изучают вопрос об изменениях, чтобы позволить им безопасно возобновить работу, добавив, что любые игры скорее всего будут проводиться без фанатов на стадионах.

На данный момент в штате зарегистрированнa 121 смерть от COVID-19.

Ранее мы сообщали, что Орегон стал одним из первых штатов, продливших карантин вплоть до 6 июля.