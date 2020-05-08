По мнению пасторов, после вакцин Билла Гейтса последует наложение знака зверя

Как мы неоднократно писали, что имя Билла Гейтса часто упоминается, когда речь заходит о коронавирусе. В его желании и многочисленных действиях, направленных на создание вакцины от COVID-19 некоторые пасторы видят нехорошие знаки.

Фото: YouTube

Теория заговора против вакцин вокруг Гейтса стала активно развиваться после его замечания, сделанного на Reddit AMA: “в конечном итоге у нас будет несколько цифровых сертификатов, показывающих, кто недавно выздоровел или прошел тестирование, или когда у нас будет вакцина, кто ее получил”.

Пастор Рик Уайлд одним из первых стал указывать на связь с Гейтсом. Он выложил видео на YouTube, в котором он связывает Билла Гейтса Антихристом: “Когда дьявольский язык Билла Гейтса вырвется из его рта? И когда появятся его рога и хвост? Этот человек строит систему антихриста Люцифера”.

Как известно, Билл и Мелинда Гейтс поддерживают проект ID2020 (мы писали о нем ранее), в котором предлагается использовать технологии для защиты людей от потери, уничтожения или кражи их документов. Уайлд и его сторонники видят в этом еще одно доказательство предполагаемого желания Гейтса отмечать людей.

В начале пандемии пастор Курт Лэндри призвал своих последователей избегать любых будущих прививок против COVID-19, утверждая, что отказ от вакцин защитит их от получения знака зверя.

Пастор из Луизианы, ныне покойный, Робби Хэмптон предсказал вакцину, с помощью которой будет введен “какой-то тип чип в вас и, возможно, даже иметь некоторые вещества, влияющие на настроение”.

Но не все в христианском мире имеют одинаковое мнение, в частности Хэнк Ханеграфф – американский христианский автор и ведущий ток-шоу на радио, известный как “человек, отвечающий по Библии” – настаивает на том, что знак зверя был символическим, а не буквальным, и назвал тех, кто доказывает иное “параноидальными пророчествами мудрецов, которые почти не читают Библию, несмотря на ее значительную ценность”.