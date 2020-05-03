В Орегоне продлили карантин до 6 июля

Как сообщили власти штата Орегон, обязательная общественная изоляция продлевается до 6 июля.

Фото: Oregon Department of Transportation | Flickr

Об этом заявляется в опубликованном приказе губернатора штата Кейт Браун.

Первоначальный приказ о карантине был введен в штате Орегон 18 марта, а в прошлую пятницу он был продлен до 8 марта. Как отмечается в опубликованном на сайте штата указе, карантин касается не жизненно важных отраслей и бизнеса.

Согласно информации властей, на сегодняшний день в округе зафиксировано 2 680 случаев заражения коронавирусом и 109 смертей.

По словам представителей власти, данный приказ должен способствовать снижению распространения эпидемии коронавируса в регионе.

Между тем, во многих штатах прошли многочисленные митинги протеста против карантина. Большой протест состоялся на днях в столице Калифорнии – Сакраменто, где правоохранительные власти арестовали 33 демонстранта.

Ранее администрация штата Орегон опубликовала информацию о помощи представителям малого бизнеса.