Федеральный суд: губернатор Калифорнии имел право запретить церковные службы

Во вторник окружной судья США Джон А. Мендес в своем постановлении написал: “Суд считает, что приказы штата и округа об обязательном пребывании дома, которые оспариваются здесь, имеют реальное и существенное отношение к общественному здравоохранению”. Иными словами, Федеральный суд постановил, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом имеет право запретить церквям собираться во время пандемии коронавируса в интересах общественного здравоохранения.

Судебное решение было принято в ходе разбирательств по судебному иску, поданному пастором Джонатаном Дунканом и его церковью на город Лоди (Lodi), начальника полиции и нескольких должностных лиц штата и округа. Пастор Дункан считает, что приказ об обязательном пребывании дома является посягательством на “конституционные и установленные законом права говорить, собирать и исповедовать религию по своему усмотрению”.

По мнению пастора, его церкви “следует разрешить держать свои двери открытыми”, пока они соблюдают принципы социального дистанцирования CDC”.

Судья счел неубедительным довод церкви о том, что их службы “намного безопаснее, чем покупки в Costco, Walmart или Home Depot”. Кроме этого, с точки зрения суда, церковь не предоставила доказательства того, что их личные собрания не представляют угрозу увеличения распространения COVID-19.

Государственные чиновники, включая Ньюсома, выступили против аргументов, выдвинутых Дунканом и его церковью.