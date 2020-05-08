Наркоманам и бездомным в Сан-Франциско раздают метадон, алкоголь и марихуану

Департамент здравоохранения Сан-Франциско заявил в среду, что город будет выдавать табак, алкоголь, медицинскую марихуану и другие вещества бездомным и некоторым наркоманам, которые находятся на карантине в отелях города, чтобы они не выходили на улицу. Также им будут давать метадон для снижения тяги к героину, сообщает San Francisco Chronicle.

По словам пресс-секретаря Департамента здравоохранения Дженны Лейн, для предоставления веществ бездомным и некоторым наркоманам деньги налогоплательщиков не использовались, только частные пожертвования.

Сообщается, что город арендовал номера в отелях примерно для 270 человек, которые имеют COVID-19 или подвергаются повышенному риску его заражения, и у которых нет места для самоизоляции или карантина. У некоторых из этих людей есть проблемы со злоупотреблением психотропных веществ. Тех, кто получит вещества от департамента здравоохранения, несколько десятков человек.