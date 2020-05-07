Шериф Сакраменто призвал открыть экономику региона

В среду Шериф Скотт Джонс опубликовал на своей странице в Facebook очень эмоциональное сообщение по поводу открытия экономики, который к концу дна получил почти 2000 лайков:

“Пришло время выпустить людей из своих домов и ответственно открыть экономику, дать процветать бизнесу, а сотрудникам и бывшим сотрудникам вернуться к работе.

Настало время разработать план по открытию ВСЕХ предприятий. Если автомойки, Starbucks, бутики для взрослых и магазины, продающие марихуану считались «существенными» во всем этом, разве не ВСЕ предприятия важны?

Настало время подумать о решениях, которые мы приняли под предлогом этой пандемии: например, почему мы были вынуждены выпустить более 1100 заключенных из тюрьмы в Сакраменто без Covid в общину, где законопослушные по-прежнему заперты?

Пришло время передать ответственность за гигиену и здоровый образ жизни в руки общественности, а не навязывать их правительству.

Настало время признать, что этот год является и останется трагическим из-за пандемии, но это не означает, что следующие НЕСКОЛЬКО лет должны быть также разрушены экономической и социальной гибелью от продолжающейся инерции. Помните закон движения Ньютона (и отсутствие движения).

Пришло время понять, что пребывание дома означает потерю налоговых поступлений, и это означает существенные сокращения для правоохранительных и пожарных ведомств в следующем году, включая потенциальные увольнения в сфере общественной безопасности по всей Калифорнии и нации.

Настало время признать, что Мы, Люди, с готовностью согласились с потерей свобод, потерей дохода и потерей социальных связей для общего блага, но теперь мы готовы ответственно вернуться к жизни, свободе и стремлению к счастью.

Время пришло”.