Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время перезапустить экономику страны, даже если это означает, что число жертв коронавируса увеличится. Об этом сообщает Голос Америки.

«Народ нашей страны – это воины, – сказал президент в беседе с журналистами в штате Аризона. – Пострадает ли кто-то от этого? Да. Но нам нужно открыть нашу страну».

Посещая завод компании Honeywell в Финиксе, чтобы показать массовое производство материалов для борьбы с пандемией COVID-19, Трамп заявил в интервью ABC News, что «будет больше смертей», и предсказал, что коронавирус «пройдет, с вакциной или без нее».

На заводе, где производятся респираторы N95, президент заявил рабочим, что они являются частью самой большой промышленной мобилизации со времен Второй мировой войны.

Компания Honeywell получила контракт на 27,4 миллиона долларов на поставку 38 миллионов масок N95 в течение 6 месяцев.

После посещения завода, на мероприятии, которое отчасти напоминало политический митинг, когда некоторые рабочие публично восхваляли президента, Трамп сказал, что «пандемия подчеркнула важность возвращения наших цепочек поставок», и что жизненно важные лекарства, материалы и оборудование должны производиться в США.

В ходе однодневной поездки на Запад США президент также провел круглый стол по проблемам коренных народов Америки, на котором объявил, что резервация Навахо-Нейшн получит из федерального бюджета 600 миллионов долларов на борьбу с COVID-19.

На этой индейской территории, пересекающейся с территориями трех штатов и обладающей племенным суверенитетом, уровень инфицированности на душу населения в десять раз превышает показатель Аризоны, отставая лишь от штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Трамп приехал в Аризону с однодневным визитом на фоне споров о прогнозируемом количестве смертей от COVID-19 в США.

В проекте правительственного доклада говорится, что количество выявляемых случаев коронавируса к 1 июня увеличится примерно до 200 тысяч в день, а количество летальных исходов будет составлять примерно 3 тысячи в день.

Трамп заявил, что ожидает, что пандемия унесет жизни до 100 тысяч человек в США.

Белый дом и федеральные Центры по контролю за заболеваемостью дезавуировали этот документ, а создавший данную модель эпидемиолог назвал ее незавершенной работой.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила, что исследование Университета Джонса Хопкинса, «которое СМИ представляют как фактологическое, основано на дефектных предположениях и ни в коей мере не отражает прогнозы федерального правительства и, как заявил [университет], не должно рассматриваться в качестве прогноза».