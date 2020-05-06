“Любая крайность — в пагубу дорога / Как много говорящих обо всём / Мне жаль людей, не ведающих Бога / И жаль людей, всезнающих о Нём” (Иеромонах Роман). Применительно к вакцинопрофилактике – мне также очень жаль людей, ничего не ведающих о вакцинах/прививках, и жаль людей самоуверенных, всезнающих о них. Вопрос вакцинации – жизненноважный, неоднозначный, спорный – не смешались бы “в кучу кони, люди”. Честный и откровенный, научный и этический анализ иммунизации – всегда вызывает уважение и доверие у здравомыслящих людей. Серьезные ученые и думающие родители поддерживают строго индивидуальный, благоговейный подход к иммунизации каждого ребенка. И решение когда/где/как прививать или не прививать – принимают “по долгом рассуждении”, при “тщательном исследовании”, взвешенно, молитвенно. Слепое же доверие “прививочному конвейеру” и “единой” массовой иммунизации – признак интеллектуальной инфантильности и душевной наивности.

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Каждая маленькая жизнь, боль и слезинка – уникальна, драгоценна и священна. А потому, безудержное восхваление/идеализация/навязывание прививок при сознательном утаивании информации о возможных осложнениях/побочных эффектах – преступная/неэтичная пропаганда. К сожалению, современное общество отдано в заложники фармацевтическим компаниям с миллиардными доходами. Kоррупциогенный фактор заставляет чиновников/политиков лоббировать интересы фармацевтических бизнесов. Результаты многих научных исследований корыстно проплачиваются. В этих условиях, трезвая доля сомнения/недоверия к вакцинации – как к спасительной панацее от всех болезней и бед просто необходима. Политические спекуляции и нагнетание паники на почве вспышек заболеваний – также нравственно неприемлемы. Без вопросов мы можем доверять только одному Богу. В условиях же излишнего оптимизма медицины и коррумпирования науки, кто-то должен взять на себя функцию бескорыстного анализа/исследования побочных эффектов от вакцинации и честно предупреждать общество о возможных негативных сторонах прививок.

В одном из радио интервью я спросил врача/доктора: “Насколько безопасны вакцины?” Ответ меня поразил (цитирую): “Безопасны ли вакцины? Да. Вакцины очень безопасны. Специалисты, в том числе члены Американской академии педиатрии, Национальной Академии медицины и Всемирной организации здравоохранения, считают, что вакцины являются даже более безопасными, чем витамины. Миллионы детей и взрослых прививаются каждый год — это безопасно”. “Безопасно ли для иммунной системы ребенка получение сразу нескольких прививок? “ – на мой следующий вопрос доктор ответил еще более “идеально”. “Да. Вакцинирование не является дополнительной нагрузкой на иммунную систему — даже для ребенка раннего детского возраста. Получение комбинированных вакцин, таких как MMR (защищающих против кори, паротита и краснухи), или получение нескольких прививок во время одного визита очень безопасно”.

“Да. Вакцины очень безопасны” – утверждал доктор. И это при том, что в США существует НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПЕНСАЦИЙ ЗА УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ, НАНЕСЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВАКЦИНАЦИИ (National Vaccine Injury Compensation Program, VICP), — это федеральная программа, созданная для выплаты компенсаций людям, которым нанесен ущерб здоровью в результате вакцинации (www.hrsa.gov/vaccinecompensation). И это при том, что на официальной страничке Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Центры по контролю и профилактике заболеваний в США) черным по белому написано: “При применении любого лекарственного препарата, включая введение вакцин, существует риск развития побочных эффектов. Обычно они слабые и проходят самостоятельно, но возможно и развитие тяжелых реакций. КАК И С ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛЕКАРСТВОМ, СУЩЕСТВУЕТ НЕБОЛЬШОЙ РИСК ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРТИ ” . Хочу подчеркнуть, что это не “соседка Даша” придумала, это не “псевдонаучные рассуждения” блога мамочка.ру или “доктора Пилюлькина”, не “склонность к мистицизму”, когда “за каждым кустом нам мерещится бес”. Это научный и этический анализ проблемы вакцинопрофилактики, а “не советы от доктора Гугл”. И никакой вакцинофобии, никакого мракобесия. Это честная констатация официальных/научных фактов о побочных эффектах от вакцинации, на размышление и анализ которых по понятным причинам наложено негласное табу.

Сознательное сокрытие/умалчивание докторами информации о возможных серьезных побочных эффектах от вакцинации – безнравственно. Однобокая/многобещающая реклама прививок (100% позитивный/безвредный эффект, “Да! Вакцины очень безопасны!”) и унифицированный календарь вакцинации – не выдерживает ни научной, ни этической критики. К сожалению, вера в спасительную миссию прививок становится даже для многих христиан неким идолом. Не сотворим себе кумира, братья и сестры во Христе. В БОЛЕЗНЯХ И СКОРБЯХ СВОИХ – ВЗЫЩЕМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ГОСПОДА, ЕГО МИЛОСТИ, ОХРАНЫ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ. И СО СМИРЕННОЙ МОЛИТВОЙ ПОЙДЕМ К ВРАЧУ. Все от Него, И все – к Нему. “Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?“ (Амос.3:6). В эпидемиях/пандемиях – взыщем прежде всего Господа. Духовная профилактика, санитария и гигиена – всегда первичны. Даже от самой страшной моровой язвы спасает/исцеляет Господь.

“Если ты будешь слушать гласа Господа, Бога твоего… Благословен плод чрева твоего… Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего… Проклят будет плод чрева твоего… Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли… Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухою, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь… Поразит тебя Господь проказою Египетскою, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты не возможешь исцелиться; поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца… Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей… то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными; и наведет на тебя все язвы Египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе; и всякую болезнь и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен” (Втор. 32). “Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей” (Втор.32:39).

Христианским ученым и этикам еще предстоит оценить последствия использования диплоидных клеток абортированных/убитых эмбрионов для создания так называемых “клеточных линий”. Подобные духовные/этические проблемы вакцинации для многих образованных и искренних родителей намного серьезнее чем физические. А потому, нехорошо/неприлично с сарказмом унижать и высмеивать личные убеждения и желание родителей жить по совести. КТО ПРИВИВАЕТ, НЕ УНИЖАЙ ТОГО, КТО НЕ ПРИВИВАЕТ. КТО НЕ ПРИВИВАЕТ, НЕ ОСУЖДАЙ ТОГО, КТО НЕ ПРИВИВАЕТ. Диалог с любовью, рассуждения/вразумления со смирением и кротостью – вот что нам нужно на пути к зрелости, истине и взаимопониманию. К счастью, в современной науке появляется все больше и больше мыслящих ученых/медиков, которые открыто пишут и говорят на эту тему. Только честная и открытая дискуссия/обсуждение плюсов и минусов вакцинопрофилактики – принесет созидательные и исцеляющие плоды. Нужно не бояться правды, какой бы горькой она не была. Честный и откровенный, научный и этический анализ иммунизации – всегда вызывает уважение и доверие у здравомыслящих людей.

Серьезные ученые и думающие родители поддерживают строго индивидуальный, благоговейный подход к иммунизации каждого ребенка, или к отказу от нее/иммунопрофилактики. СЕРЬЕЗНОЕ РЕШЕНИЕ – КОГДА/ГДЕ/КАК ПРИВИВАТЬ ИЛИ НЕ ПРИВИВАТЬ РЕБЕНКА – ОНИ ПРИНИМАЮТ “ПО ДОЛГОМ РАССУЖДЕНИИ”, ПРИ “ТЩАТЕЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ”, ВЗВЕШЕННО, МОЛИТВЕННО. К сожалению, сталкиваясь с нечистоплотностью/непрозрачностью информационных кампаний по вакцинации – многие искренние и заботящиеся о своих детках родители впадают в другую крайность. Полное отвержение и критику всякой вакцинации – всегда/везде/для всех. “Любая крайность — в пагубу дорога”. Любая. А потому, в жизни, в здоровье и в болезнях своих – взыщем прежде всего Господа, Его милости, охраны и благословения. И с молитвой пойдем к честному/опытному врачу. Решили прививаться? Знаете о рисках? Помолитесь и за врача, и за прививки. Решили не прививаться? Знаете о рисках? Помолитесь и за себя и за других. И Господь обязательно поможет, сохранит и направит. И исцелит и нас, и землю нашу! “Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей” (Втор.32:39). Наша жизнь в руках Божьих. Все от Него, и все – к Нему. “Живем ли – для Господа живем; умираем ли – для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, – всегда Господни“ (Рим.14:8). А ЕСЛИ БЫ КТО ЗАХОТЕЛ СПОРИТЬ, ТО МЫ НЕ ИМЕЕМ ТАКОГО ОБЫЧАЯ, НИ ЦЕРКВИ БОЖИИ” (1КОР.11:16).

Иван Лещук