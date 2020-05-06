В Нью-Йорке от коронавируса скончался лидер некоммерческой организации российских соотечественников

Как сообщает Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС), лидер нью-йоркской некоммерческой организации российских соотечественников «Северный Крест» Юрия Аскольдовича Сандулов скончался от COVID-19. По сообщанию КСОРС, он являлся активным членом этой организации с 2018 года.

“Юрий покинул нас сегодня утром, 6 мая, в День великомученика Георгия Победоносца, от последствий заболевания коронавирусом, – сообщил портал КСОРС. – Мы грубоко опечалены этой утратой. Юрий Сандулов был настоящим примером служения российским соотечественникам за рубежом, он занимался многочисленными культурными и историческими программами в рамках КСОРС, внес неоценимый вклад в сохранение российского наследия, отдал много сил и времени изучению захоронений россиян на территории США, истории и развитию Ново-Диевеевского монастыря”.

Как сообщают близкие “у Юрия осталось много друзей и единомышленников в Нью-Йорке, Америке и России. Он был очень светлым, добрым и верующим человеком”.

По информации портала, работа «Северного Креста» направлена на сохранение исторического и культурного наследия русского зарубежья в США. Он участвовал в работе комитета КСОРС по российскому историческому наследию в США. Юрий Аскольдович — автор многочисленных книг и статей, связанных с историей русских эмигрантов в Америке.