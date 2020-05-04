Жители Калифорнии планируют молитвенное стояние у Капитолия штата

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в Департаменте дорожной полиции Калифорнии (CHP), 7 мая у Капитолия штата планируется проведение очередного протеста против действий властей, в частности, распоряжения губернатора Гэвина Ньюсома о разгоне мирного митинга.

Согласно заявки, поданной накануне в штаб-квартиру CHP, организаторы “молитвенного стояния” планируют собраться перед главным законодательным зданием штата с целью протеста против “нелегитимных” действий властей во время предыдущего несанкционированного митинга, в ходе которого было арестовано свыше 30 демонстрантов.

По словам одного из инициаторов новой акции протеста, пастора Тима Томпсона из Южной Калифорнии, калифорнийская власть “нарушила наше доверие”. Как пишет издание The Sacramento Bee, пастор Томпсон был арестован на прошлой неделе с 30 другими демонстрантами. Активисты подчеркивают, что в ходе митинга они не нарушали правила общественного порядка и, что за все последствия ответственность несет лично губернатор Ньюсом.

“Пастор Томпсон проведет богослужение и мы вместе помолимся, практикуя наше право Первой поправки к Конституции. Приходите с семьями, будем проводить пикник!” – говорится в тексте официальной заявки на массовое мероприятие.

Организаторы планируют собрать до 500 человек на “молитвенный пикник”. Стоит отметить, что 7 мая в США повсеместно проводится День национальной молитвы.