Калифорнийские врачи разоблачают “миф о смертности коронавируса”

В понедельник две группы национальных врачей опубликовали совместное заявление, в котором они они называют заявления 2 врачей из Бейкерсфилда, доктора Даниэля Эриксона и доктора Артина Мессихи, “опрометчивыми и непроверенными размышлениям”.

Фото: YouTube

Эти два доктора разместили видео своей пресс-конференции на YouTube, которое набрало более 5 миллионов просмотров, позже оно было удалено. В этом видео врачи заявили, что согласно их собственной статистике COVID-19 похож на грипп. В связи с чем они считают необходимым отмену ограничительных приказов в штате Калифорния. Также в видео врачи сказали, что все, у кого нет симптомов, должны вернуться на работу, и что носить маски на улице не нужно.

В совместном заявлении национальных врачей говорится, что “дезинформация о COVID-19 широко распространена и опасна” и безрассудные и непроверенные размышления [врачей из Бейкерсфилда] не соответствуют науке и эпидемиологии коронавируса и не должны использоваться в качестве основы для принятия решения об открытии штата.