Тем временем штаты продолжают ослаблять ранее введенные ограничения, несмотря на обеспокоенность представителей органов здравоохранения, передает Голос Америки в понедельник.

Президент США Дональд Трамп скорректировал прогноз по смертности от COVID-19 в США в сторону увеличения, одновременно пообещав дополнительную экономическую поддержку в своем стремлении к дальнейшему возобновлению социально-экономической деятельности в стране.

«Мы потеряем от 75-80 до 100 тысяч человек. Это ужасно», – заявил Трамп в ходе телепередачи на канале Fox News, в течение которой он отвечал на вопросы зрителей.

На прошлой неделе он говорил, что коронавирус может унести жизни 60-70 тысяч человек.

В то время как Сенат готовится возобновить заседания в понедельник, Трамп заявил, что правительство может удвоить объемы антикризисной помощи, которая сейчас составляет 3 миллиарда долларов. Пока эти средства идут на помощь малому бизнесу, больницам, а также на прямые выплаты налогоплательщикам.

«Помощи будет больше», – сказал Трамп.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что его палата возвратится к работе над следующими мерами в связи с COVID-19 и другими неотложными вопросами.

«По всей стране американские работники, занятые в важнейших отраслях экономики, следуют рекомендациям экспертов и принимают новые меры предосторожности, продолжая исполнять свои обязанности и выполняя незаменимую работу, необходимую их стране. Начиная с понедельника Сенат будет делать то же самое», – заявил Макконнелл.

Лидеры Палаты представителей пока не объявили о планах возобновить заседания в Вашингтоне, обратившись к врачам Капитолия за рекомендациями о том, как это можно сделать безопасным образом.

Лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер заявил, что необходимо выработать детальные процедуры дезинфекции поверхностей и защиты людей от вируса. По его словам, меры социального дистанцирования «останутся в силе еще некоторое время».

Макконнелл и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выпустили совместное заявление, в котором отклонили предложение администрации Трампа проводить экспресс-тесты на коронавирус для людей на Капитолийском холме, заявив, что они будут придерживаться действующих протоколов тестирования, внедряемых врачами Капитолия.

«Возможности нашей страны по тестированию продолжают увеличиваться по всей стране, и Конгресс хочет и дальше направлять ресурсы учреждениям, которые находятся на переднем крае борьбы, где они могут принести наибольшую пользу в кратчайшие сроки», – заявили лидеры палат.

США занимают первое место как по числу выявленных инфицированных (1,1 миллиона), так и по количеству летальных исходов (68 тысяч).

Представители органов здравоохранения выражают озабоченность по поводу того, что многие американцы не выполняют требования социального дистанцирования, а штаты ослабляют ограничения на выход из дома до устойчивого снижения заболеваемости.

На этой неделе еще больше штатов пойдут на ослабление ограничений. Так, во Флориде рестораны и магазины могут с понедельника возобновить работу с соблюдением ограничений на количество людей, которые могут одновременно находиться внутри.

Ко вторнику более 30 из 50 штатов «откроются» в той или иной форме.

Это было приоритетом для Трампа, поскольку экономическая активность значительно замедлилась, и миллионы людей потеряли работу.

«Чего я хочу прежде всего, так это избавиться от вируса. Нам нужно это сделать, – заявил Трамп в ходе телевизионной передачи в воскресенье. – Мы работаем с губернаторами, мы избавляемся от вируса, но нам нужно вернуть страну к работе».

Ни один штат не выполнил первоначальную директиву Белого дома о том, что возобновлению работы бизнеса и появлению людей в общественных местах должно предшествовать непрерывное двухнедельное снижение числа случаев заболевания коронавирусом.

Выступая на канале Fox News в воскресенье, координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу Дебора Биркс заявила, что американцам нужно и дальше постоянно мыть руки и стараться не выходить на улицу.

Она также сказала, что хотя создание вакцины от коронавируса к январю возможно, но нет гарантии, что разработчикам удастся уложиться в эти сроки.

Трамп был более оптимистичен, допустив в воскресенье, что вакцина может появиться до конца года.