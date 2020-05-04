Протесты против карантина: «Дусю нужно уволить»

По Американским штатам прокатилась волна мирных демонстраций против режима изоляции. В штате Мичиган протестующие пришли к местному белому дому вооружённые, закон ведь не запрещает носить оружие при наличии соответствующего разрешения. Полиция слегка растерялась, но ни с той, ни с другой стороны провокаций не последовало. В результате мирно помитинговали и разошлись. А вот в Калифорнии желающие работать пришли с картонками и шариками, – полиция разогнала, а наиболее активных потащили на казенный чай в местное полицейское управление.

👣Я не хожу на митинги и вряд ли пойду. Быть в активной оппозиции стоило мне дорого. На мирные протесты ходил дважды, ходил толпой, с друзьями, сочувствующими и убежденными в необходимости отстаивать истину. Возвращался с протестов всегда один и оказывался в опале как у идейных противников, так и у тех, с кем собственно на протесты шёл.

🎒Впервые на мирный протест я пошёл в школе в третьем классе. Наши права нарушались самым наглым образом! Классный руководитель Евдокия Романовна, или Дуся, как мы её называли, била по голове указкой, закручивала уши и грозила оставить на второй год.

🙅‍♂Терпению учащихся пришёл конец. Мы составили заявление на имя директора школы с требованием уволить Дусю. Я возглавил мирную демонстрацию к правлению школы и мы двинулись по основному коридорному проспекту. Со мной шли мои школьные друзья Кастет, Руня (Руслан. Смотрите пост ранее про друзей и деньги), Димка Дубовик, или Дубина, как мы его звали, и пять-шесть человек за компанию.

🚪У кабинета директора я оказался один с Кастетом. Руслана резко приспичило в туалет, Дубина отстал, ну, а остальные просто отказались идти по доброй воле к директору. Но отступать было некуда, и я толкнул дверь в кабинет директора. Скажу сразу, что по непонятным мне причинам мой друг Кастет порог кабинета преодолеть не смог, так и остался стоять по ту сторону. Едва владея собой от страха, я протянул коллективное заявление школяров и попытался выразить суть нашего протеста. По литературе у меня были высокие оценки и я умел ярко выражать свои мысли. Но здесь произошла осечка. Помимо директора в кабинете ещё находились завуч и учитель физкультуры Кирпич Петрович. Вы же понимаете, что для школьника попасть в кабинет директора, да ещё в компанию завучей, было сверх всякого мужества.

😱В общем, вместо подготовленной краткой речи я смог выдавить из себя лишь одно предложение из трёх слов: «Дусю нужно уволить», в котором умудрился сделать две ошибки. Исправить «Дусю» на Евдокию Романовну мне не дали возможности. Вторая ошибка – слово «уволить». Нужно ли говорить, во что превратился мой мирный поход на демонстрацию. На следующем уроке Дуся холодно спросила, подняв в воздух двумя пальцами знакомый лист:«Кто ещё, кроме Виталика, расписался здесь?» В ответ последовало молчание.

😎Исход этого неприятнейшего мероприятия был таков, что вся школа знала о моей выходке. Спустя немного времени Евдокия Романовна стала моим лучшим школьным покровителем, она хлопотала за мои оценки перед другими преподавателями, помогала мне на внеклассных занятиях, а я до конца школьных дней не мог отмыться от угрызений совести.

💯История, произошедшая со мной, не значит, что нужно стоять в стороне от социальных процессов по принципу «моя хата с краю». Ни в кое случае. Это значит, что не нужно быть частью стихийно сформировавшейся толпы, если толпа не движется в нужном вам направлении.

❗По этому поводу, как мне думается, есть очень хороший фильм, который даст пищу поразмыслить о гражданской позиции, о мирных и военных протестах. Но об этом чуть позже. Следите за моими публикациями, чтобы не пропустить рекомендацию!

Виталий Рябиков