В Калифорнии открываются некоторые виды бизнеса

Штат Калифорния вступает во вторую фазу открытия основных видов деятельности общества. Как заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом на пресс-конференции в понедельник, конец недели ознаменуется открытием некоторых видов предпринимательства и розничной торговли.

Фото: PBS/YouTube

Например, со слов губернатора Ньюсома, калифорнийские магазины одежды, цветочные, книжные и спортивные магазины могут свободно функционировать, начиная с грядущей пятницы. Одно из условий – вышеуказанные учреждения должны предоставлять свои услуги с помощью выноса товаров из магазинов.

Рестораны могут пока функционировать только доставляя еду на дом. Торговые центры, церкви и другие общественные учреждения не открываются. Ньюсом подчеркивает, что местные администрации могут варьировать его указания в зависимости от ситуации на местах.

Также, по словам губернатора, будут открыты некоторые пляжи в южной Калифорнии – в Сан-Клементе и Лагуна-Бич.

На данный момент 2 200 калифорнийцев умерло от коронавируса. На прошлой неделе тысячи жителей штата вышли на демонстрацию протеста против карантина.