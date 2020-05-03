Русский культурный центр в Сакраменто просит помощи во время пандемии

Как сообщают представители Русского культурного центра в Сакраменто, организация нуждается в финансовой помощи во время кризиса. На сайте GoFundMe размещена петиция с просьбой поддержать деятельность Центра во время пандемии.

“Все эти годы волонтеры нашей бесприбыльной организации работали бесплатно, являясь уникальной организацией для сотен представителей славянской диаспоры, которые говорят по-русски. Достаточно сказать, что Русская библиотека – единственная в своём роде не только в Калифорнии, но и в США”, – говорит директор Центра Таиссия Суворова.

По словам Таисии Суворовой, вынужденный карантин “поставил под удар всю деятельность”.

“Сейчас как никогда прежде, нам нужна помощь, а именно – средства для оплаты аренды, потому что предварительные договоренности о финансовой помощи нашей библиотеке застопорились на неопределённое время”, – обращается к американцам и диаспоре Суворова.

“Деятельность культурного центра именно сейчас особенно актуальна, что его роль в психологической реабилитации важна не менее экономической стабильности, – заключает представитель библиотеки и русского центра. – Наша главная цель сейчас – открыть двери людям, особенно пожилым и молодым, помочь им преодолеть беспокойство, депрессию и растерянность, помочь вернуться к нормальной жизни, обрести оптимизм и уверенность в завтрашнем дне”.

Сообщается, что русская библиотека и культурный центр работают в Сакраменто уже более 5 лет. Представители этнического учреждения “обслуживали 300-400 посетителей в месяц”: от всевозможных культурных мероприятий и научных конференций до учебных программ для детей и взрослых и т.д.