Компания Verndari, Inc. – частная компания, расположенная в Напе, была основана в 2015 году, занимается разработкой вакцин нового поколения. На своем сайте компания опубликовала информацию, что на этой неделе начнет доклинические испытания потенциальной вакцины против коронавируса COVID-19, которая будет вводиться с использованием ее запатентованного VaxiPatch ™, микроигольчатого кожного пластыря. Тестирование будет проводиться в лабораториях Калифорнийского университета в Дэвисе.

Фото: University of California, Davis

Verndari, Inc. разработала потенциальную вакцину COVID-19 с использованием отдельных очищенных белковых антигенов, полученных с помощью генной инженерии.

Доклиническое тестирование на мышах начинается на этой неделе. Verndari, Inc. также ведет переговоры с Калифорнийским национальным исследовательским центром приматов в Калифорнийском университете в Дэвисе, чтобы проводить дальнейшее тестирование на приматах. Ожидается, что этот процесс займет около 6 месяцев. Если доклинические испытания будут соответствовать целям безопасности и эффективности, то начнутся клинические испытания на людях.

VaxiPatch ™ от Verndari – это полный набор для вакцинации с однократной дозой, в котором используется дермальный безболезненный пластырь с набором микроигл. Эта технология устраняет необходимость в охлаждении, что является основным фактором затрат на вакцинацию, и облегчает автоматизированное производство вакцин в больших объемах. Пластырь с микроиглами может быть применен самостоятельно, для его использования не требуется медицинский работник.

Такюе, по утверждению Verndari, Inc., введение вакцины через кожу, а не путем введения внутримышечной инъекции, имеет преимущества в виде выработки более сильного иммунного ответа и использования значительно меньшей дозы вакцины по сравнению с традиционной инъекцией.

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