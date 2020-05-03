В доме престарелых в Нью-Йорке – 98 смертей от коронавируса

98 обитателей дома престарелых в Нью-Йорке скончались от коронавируса. По сообщениям американских СМИ, вспышка в Isabella Geriatric Center на Манхэттене стала одной из самых ужасающих в США.

Фото: YouTube/CBS

По информации управления дома престарелых, у половины резидентов учреждения был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Как заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, подобная ситуация “не вмещается в сознание нью-йоркцев”.

По сообщениям СМИ, руководство заведения не успело тщательным образом среагировать на вспышку и администрация не успевает складывать труппы пациентов в мобильные рефрижераторы.

Ранее мы сообщали о похожей ситуации в домах престарелых штате Калифорния, где по разным оценкам скончались десятки, а то и сотни граждан.