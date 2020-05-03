Россия предъявила США счет на 660 тысяч долларов за «гуманитарную помощь»

Первоначально в российской прессе поставку партии медицинского оборудования и средств спецзащиты называли «гуманитарной помощью», передает Голос Америки.

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Россия предъявила США счет почти на 660 000 долларов за поставку партии медицинской помощи, в которой находились тысячи предметов, обычно не используемых американскими врачами – в том числе, противогазы химического типа и резиновые перчатки, используемые при домашней уборке. Об этом свидетельствуют правительственные документы, которые оказались в распоряжении журналистов ABC News, сообщил телеканал в минувшую пятницу.

В состав «гуманитарного» груза также вошли 45 аппаратов ИВЛ, которые нельзя было сразу же использовать из-за того, что они были рассчитаны на напряжение 220 вольт (в США все электроприборы рассчитаны на напряжение 110 вольт). Об этом АВС рассказали два источника в администрации.

Остается неизвестным, насколько полезным оказался российский груз, доставленный в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди, для близлежащих больниц. Федеральное правительство сообщило, что партия российской помощи была передана властям штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, которые пока не ответили на вопрос телеканала о том, был ли груз передан в больницы или остался на складе.

Россия также передала США тысячи респираторов, хирургических перчаток, медицинской спецодежды и антисептиков.

Тем не менее, состав и стоимость груза, о которых ранее ничего не сообщалось, противоречат публичным заявлениям Кремля и президента Дональда Трампа, ставя вопрос о том, какую именно цель преследовала Москва, высылая партию «гуманитарной помощи» в США. Возможно, что главной целью явилось желание Кремля провести громкую пиар-акцию. Представители американского разведсообщества называют подобные «спецоперации» кампаниями по дезинформации.

«Меня не волнует российская пропаганда», – сказал Трамп журналистам на брифинге 2 апреля. Президент сообщил, что предложение о поставке груза поступило ему от российского президента Владимира Путина во время телефонного разговора лидеров двух стран.

«Он предложил множество медицинских, высококачественных изделий, которые я принял, и это может спасти много жизней. Я бы принимал это ежедневно», – сказал Трамп.

Российские государственные издания сообщили, что Россия оказала США «гуманитарную помощь», которую жители Нью-Йорка получили «с благодарностью». Российский МИД заявил, что Кремль покрывает половину стоимости груза, а остальную половину покроют власти США.

Согласно российскому Министерству иностранных дел, поставка партии была профинансирована Российским фондом прямых инвестиций, который оказался под американскими санкциями еще в июне 2015 года из-за аннексии Россией украинского Крыма.

Кроме того, часть аппаратов ИВЛ была изготовлена на сибирском заводе, принадлежащем российской государственной компании, также находящейся в санкционном списке США из-за вторжения России в Украину в 2014 году.

Документы с описанием состава российского груза были переданы компании ABC News Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), которое занимается координацией действий федерального центра в связи с пандемией коронавируса.

По данным FEMA, в состав груза россияне включили 4000 «полнолицевых масок M-95 с фильтрами», которые представляют собой противогазы военного назначения, используемые для защиты от химических и биологических боевых веществ. Маска, необходимая медицинским работникам – респиратор типа N-95, не покрывающий все лицо.

В агентстве добавили, что тем же рейсом в Нью-Йорк из Москвы доставили 15 000 респираторов, около 80 000 упаковок кожного антисептика, 30 000 хирургических перчаток и около 400 000 единиц медицинской одежды.

«Госдепартамент получил окончательный счет от правительства России на сумму 659 283 долларов, – сказал представитель FEMA агентству ABC News, – Как только будут получены инструкции по маршрутизации платежа, Государственный департамент переведет деньги [России], а FEMA возместит траты Государственному департаменту».