Штат Орегон предлагает помощь для тех, кто потерял собственный бизнес

На сайте администрации штата Орегон на днях была опубликована информация о помощи по безработице. Сообщается, что начиная с сегодняшнего дня (т.е. 28 апреля), Департамент занятости штата Орегон предоставляет пособия по безработице в рамках программы помощи в случае безработицы из-за (в рамках закона CARES), Unemployment Assistance (PUA) program.

Кто может рассчитывать на помощь?

Орегонцы, которые не имеют права на получение пособия по страхованию по безработице:

– жители, которые являются самозанятыми и не облагаются налогом на страхование по безработице;

– жители, которые выполняют работу в качестве независимого подрядчика;- жители, которые выполняют работу, не облагаемую налогом на страхование по безработице, например, работникам сельского хозяйства;

– жители, которые не зарабатывали достаточно заработной платы или не работали достаточно часов, чтобы претендовать на регулярные пособия по безработице;

– жители, у которых исчерпаны стандартные пособия по безработице, и они не имеют права на продление.

Кроме того, чтобы иметь право на бенефиты PUA, вы должны быть безработным, частично безработным или неспособным работать из-за пандемии COVID-19. Охваченные ситуации включают лиц:

– которые непосредственно ухаживают за членом домохозяйства с диагнозом COVID-19;- у которых был диагностирован с COVID-19, или ищут медицинский диагноз для COVID-19;- которые не могут добраться до места работы из-за карантина;

– которые являются основными опекунами ребенка или лица в домoхозяйстве, которое не может посещать школу или другое учреждение, закрытое в связи с COVID-19, и что посещение требуется для их работы;

– которые планировали начать новую работу, но это не случилось, потому что бизнес закрылся как прямой результат чрезвычайной ситуации в области здравоохранения COVID-19; или- которым принадлежал бизнес или которые работали на бизнес, который закрылся как прямой результат пандемии COVID-19.

Федеральный закон предусматривает, что пособия PUA имеют обратную силу и охватывает период с 2 февраля 2020 года, до недели, заканчивающейся 26 декабря 2020 года. Процесс PUA может занять от одной до несколько недель, в зависимости от сложности заявки.

Как подать заявку?

Сначала необходимо получить доступ к CARES Act:

Существует три способа обращения за пособием PUA:

1. email: отправьте электронное письмо на адрес [email protected], чтобы запросить защищенную ссылку на электронную почту, а затем приложите к защищенной электронной почте свое заявление на получение PUA и еженедельные отчеты. Используйте только защищенную ссылку электронной почты, которую вам отправят, чтобы предоставить личную информацию, относящуюся к вашей заявке.



2. Почта: Вы можете отправить свое заявление PUA и еженедельные отчеты в отдел занятости штата Орегон по адресу P.O. Box 14165, Salem, OR 97311.



Факс: Вы можете отправить свое заявление PUA и еженедельные отчеты по факсу 503-371-2893