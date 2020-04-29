Владельцы фитнес-клубов в регионе Сакраменто решили открыть свои точки вопреки карантину

Руководство фитнес-клубов Fitness System из Сакраменто решило переоткрыкрыть клуб 1 мая. Похожего мнения придерживается владелец сети Fitlodi в городе Лодай, об этом сообщается в письме, разосланном клиентам клуба. В этом письме администрация клуба указывает, что их “главной заботой является и всегда было здоровье и благополучие семей и общества, поэтому поэтому они стараются предоставить лучшие условия для улучшения вашей силы, здоровья и настроения”.

Фото: YouTube/CBS

По сообщению телеканала CBS, исполнительный директор клуба считает, что конституционные права людей нарушаются в связи с ограничительными приказами властей: “людям, которые просто пытаются жить своей жизнью, стыдно выходить на улицу, чтобы получить солнечный свет и заниматься спортом. Владельцев бизнеса называют «убийцами» за попытки обеспечить своих сотрудников и свои семьи”.

Он уверен, что “ни один город, округ или государственный служащий не имеет полномочий отменить Конституцию и закон, права Соединенных Штатов.- Чиновник здравоохранения округа имеет право помещать на карантин заболевшего.- Государство не может изолировать здоровых людей.- Он также не может нарушить Пятую поправку, чтобы закрыть бизнес без компенсации, а также лишать человека жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры”.

“Мы просто просим вас (государственных чиновников, правоохранительные органы или другие правительственные агентства) уважать закон страны. Мы проконсультировались с адвокатами и готовы подать иск в федеральный суд, если какое-либо учреждение попытается нарушить нашу способность вести бизнес или ограничить способность наших членов и сотрудников работать без драконовских ограничений, введенных государством или государственными учреждениями. Мы включили изменения политики нашей компании в сопроводительный документ, который будет опубликован и разослан нашим клиентам”.

В письме для клиентов клуба указывается, что клуб не уволил ни одного сотрудника, не обращался за государственной помощью, что клуб ведет деятельности честно по отношению к партнерам, арендодателям и т.п.; отмечается, что клуб провел серьезную реконструкцию подробно перечисляется, что заменено, покрашено, обновлено и т.п., и глубокую дезинфекцию помещения и оборудования.