Costco внес изменения в свои меры безопасности в условиях пандемии коронавируса, о чем говорится в сообщении президента и генерального директора Costco Крейга Елинека:

Фото: Stu pendousmat/Википедия

“Изменения, которые мы внесли в наш бизнес, слишком много, чтобы перечислять, но некоторые примеры включают в себя: ограничения количества людей в магазинах; социальное дистанцирование в очередях; улучшение санитарии; изменено время работы; установление щиты из плексигласа на стойках; введение специальных часы для пожилых людей и групп высокого риска”. Меры защиты введены и для работников магазинов: “премиальная оплата; оплачиваемый отпуск для работников с повышенным риском; защитные маски и скрининг симптомов; удаленная работа для сотрудников нашего офиса”.

Вот некоторые изменения, которые появятся в магазинах Costco:

* Магазины Costco в США позволят входить не более двух человек с одной членской картой. Исключения: магазины Эль-Пасо, Техас, Кентукки и Пуэрто-Рико.

* Большинство магазинов Costco возвращаются к обычному режиму работы.

* С 4 мая вводятся специальные часы работы для держателей членских карт в возрасте 60 лет и старше. С понедельника, 4 мая, некоторые склады Costco открыты с 9 до 10 часов (на разных локациях это время может быть изменено, заранее уточняйте его), с понедельника по пятницу только для людей от 60 лет и старше, а также для людей с ограниченными возможностями. Только участники, которые соответствуют этим критериям, смогут делать покупки в эти часы. Остальные гости не будут допущены. Аптека будет открыта, но фуд-корт Costco будет закрыт в эти часы.

* Вводится приоритетный доступ для работников здравоохранения и служб скорой помощи, сотрудников полиции, ЕМТ и пожарных.При предъявлении членской карты Costco и официального удостоверения своей роли им будет разрешено перейти в начало любой очереди, чтобы войти в магазин.

* Начиная с 4 мая, все участники и гости Costco должны носить маску или лицевое покрытие, которое постоянно закрывает рот и нос во время пребывания в Costco. Это требование не распространяется на детей в возрасте до 2 лет или лиц, которые не могут носить маску или защитную маску по состоянию здоровья. Использование маски не является заменой социального дистанцирования.

* В Costco введены ограничения на определенные товары.

* Если не запрещено местными правилами, Costco разрешает участникам использовать свои собственные многоразовые сумки для покупок, если они сами складывают покупки и упаковывают их

* Введены ограничения на возврат – Costco не принимает возвраты на определенные товары (туалетная бумага, бутилированная вода, дезинфицирующие салфетки, бумажные полотенца, рис, дезинфицирующие спреи)

* Введены временные изменения в некоторые отделы

В некоторых местах обслуживание в отделе слуховых аппаратов, Costco Optical, отделе цветоводства и ювелирном отделе будет ограничено или вообще не будет. Ограничения зависят от местоположения.



* Введены ограничение в работе Costco Food Courts



Рестораны Costco Food Cours продолжают работать, но предлагают меньше выбора в меню и заказы доступны только на вынос.



И конечно же, Costco призывает всегда соблюдать социальную дистанцию.