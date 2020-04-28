Жителям каких городов запрещено появляться в общественных местах без масок?

Властями нижеперечисленных городов приняты положения, запрещающие появление граждан в общественном месте без масок.

Лицевые маски обязательны теперь для все жителей следующих американских городов, округов и штатов. Неповиновение может караться внушительным штрафом или даже тюремным заключением в некоторых их них: