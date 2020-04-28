Жителям каких городов запрещено появляться в общественных местах без масок?

Властями нижеперечисленных городов приняты положения, запрещающие появление граждан в общественном месте без масок.
Лицевые маски обязательны теперь для все жителей следующих американских городов, округов и штатов. Неповиновение может караться внушительным штрафом или даже тюремным заключением в некоторых их них:
- Бирмингем (Алабама)
- Нью-Йорк (штат)
- Штат Мэриленд
- Штат Пенсильвания
- Штат Гавайи
- Штат Нью-Джерси
- Штат Мичиган
- Штат Иллинойс
- Беверли Хиллз (Калифорния)
- Лос-Анджелес (Калифорния)
- Майями (Флорида)
- Округ Риверсайд (Калифорния)
- Лоредо (Техас)
- Палм-Бич (Флорида)
- Сан-Фернардино (Калифорния)
- Округ Майами-Дейд (Флорида)
- Округ Бровард (Флорида)
- Округ Монтерей (Калифорния)
- Сан-Франциско (Калифорния)
- Округ Контра-Коста (Калифорния)
- Округ Марин (Калифорния)
- Округ Аламида (Калифорния)
- Округ Сонома (Калифорния)
- Округ Напа (Калифорния)
- Округ Сан-Матео (Калифорния)
В основном во всех вышеперечисленных местах ношение маски требуется в общественных заведениях, магазинах и т.п.