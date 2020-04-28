Губернатор Техаса подписал приказ о постепенном открытии штата

Губернатор Техаса Грех Эбботт 17 апреля подписал приказ о постепенном открытии штата, с этой целью создан консультационный совет Страйк Форс (Strike Force), в который входят медицинские работники, общественные и частные лидеры.

Фото: World Travel & Tourism Council

Среди многочисленных задач Страйк Форс будет:

– восстановление ключевых видов деятельности, в том числе тех, которые ориентированы на экономическое развитие, образование, здравоохранение, энергетику, инфраструктуру, искусство, культуру и развлечения;

– максимальное использование федерального финансирования и других доступных ресурсов для зарядки экономики Техаса;

– стимулирование восстановления и роста малого бизнеса в Техасе;

– сохранение Техаса привлекательным для компаний, желающих переехать в штат.

В приказе губернатора указывается, что Страйк Форсе должен дать совет по безопасному открытию штата, “этот совет должен включать виды бизнеса и услуг, которые должны быть открыты повторно, степень, в которой они могут функционировать, и любые ограничения, которые должны быть введены для поставщиков услуг”.

Также отмечается, что работники государственных или местных органов власти, участвующие в Страйк Форс, делают это в дополнение к своим обязанностям на занимаемых должностях. Члены Страйк Форс должны работать без зарплаты или компенсационных выплат, эта работа на добровольных началах.