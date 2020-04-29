Трамп: «худшие дни» пандемии позади

Президент встретился с представителями малого бизнеса, получившими федеральную антикризисную помощь, передает Голос Америки.

Президент Дональд Трамп предположил, что «худшие дни» пандемии коронавируса уже позади.

Американский лидер заявил об этом на встрече с владельцами малого бизнеса, которые воспользовались федеральной антикризисной программой кредитования, принятой в марте.

Трамп выразил оптимизм по поводу того, как страна идет к экономическому восстановлению на фоне пандемии, которая привела к закрытию многих предприятий и увольнениям миллионов человек по всей стране из-за ограничений на выход из дома.

«В то время как наша страна сражается с этим ужасным бедствием, мы продолжаем молиться за жертв [эпидемии] и за американцев, которые оплакивают умерших близких, – сказал Трамп в начале выступления в Восточном зале Белого дома. – Мы все страдаем, как один, но мы победим, мы вернемся и вернемся сильными».

«Теперь, когда наши эксперты считают, что худшие дни пандемии позади, американцы с нетерпением ждут безопасного и быстрого восстановления нашей страны», – продолжил президент.

Слова Трампа отражают нарастающее стремление президента сфокусироваться на экономическом восстановлении страны.

Отвечая на вопросы небольшой группы журналистов во вторник, Трамп настаивал на том, что он был прав, когда в феврале заявлял, что количество инфицированных коронавирусом скоро будет «близким к нулю».

«В конце концов оно снизится до нуля», – заявил Трамп в ответ на просьбу прокомментировать предыдущее высказывание, предположив, что этот показатель свидетельствует о количестве тестов, которые США могут проводить.

«В какой-то момент оно снизится до нуля», – сказал он.

Вице-президент США Майк Пенс во вторник обратился к 100 тысячам американцев, переболевших COVID-19, с просьбой стать донорами плазмы крови, которая, как считается, может помочь пациентам с коронавирусом.

«Некоторые врачи говорят, что некоторые люди, получившие плазму, быстрее выздоравливали на аппаратах ИВЛ, – сказал Пенс, выступая в клинике Майо. – Мы призываем жителей со всей страны, которые восстановились от коронавируса, [сдать кровь, если после болезни прошло более 14 дней]».

Врачи клиники, которая также является исследовательским центром, сказали вице-президенту, что хотя есть обнадеживающие сообщения об эффективности плазменной терапии для лечения коронавируса, убедительных данных пока нет.