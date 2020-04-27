В некоторых штатах пытаются законодательно запретить чипирование работников

В Швеции более 4 000 людям установлены микрочипы размером с рисовое зерно для выполнения повседневные дела, замены наличных и кредитных карт. Микрочипы также помогают своим обладателям следить за своим здоровьем (измеряется пульс, давление, даже уровень глюкозы) и заменяют карточки-ключи, как у этого жителя Юты Бена Уоркмана, который октрывает чипом свой автомобиль Tesla.

Фото: YouTube/PBS

Швеция известна тем, что стремится к ликвидации денежных средств и повсеместному использованию безналичного расчета: банкноты и монеты составляют всего 1% экономики страны, передает NY Post. Уменьшение оборота наличных среди населения привело к значительному сокращению преступлений.

Скептики отмечают удобство использования микрочипов, но у них вызывает беспокойство, что личные данные будут не защищены, что кто-то еще может ими воспользоваться. Известно, что число случаев киберпреступности увеличилось за последние несколько лет.

В Америке не все поддерживают идею чипирования населения – ряд штатов уже решил, что нужно запретить обязательное введение микрочипов под кожу: Висконсин, Калифорния, Миссури, Оклахома и Северная Дакота.

О запрете обязательного чипирования работников задумалась и Индиана: Палата представителей штата в прошлом месяце приняла законопроект, запрещающий работодателям чипировать рабочих или кандидатов на работу. Теперь этот законопроект должен рассмотреть Сенат штата и ввести его в действие. Этому же примеру решила последовать Пенсильвания, сообщает Pittsburg Post-Gazette.

При этом, добровольное чипирование не запрещается ни в одном штате, но остается на личное усмотрение каждого человека.