Мужчина встроил под кожу ключ от Tesla, и открывает машину взмахом руки

Пример Бена Уоркмана наглядно доказывает, что будущее уже наступило. Мужчина из штата Юта имплантировал себе под кожу четыре чипа, которые позволяют ему открывать свой автомобиль Tesla, проходить в служебный кабинет, вводить пароль на компьютере и делиться контактной информацией.

Помимо этого, в левой руке у Бена спрятан простой магнит — который не делает ничего особенно полезного, но помогает показывать забавные фокусы.

По словам Уоркмана, на этот шаг его побудили «эксперименты и любопытство». Процесс оказался более сложным, чем он предполагал: три чипа Бену удалось ввести себе в домашних условиях с помощью родственника, а по поводу ключа от «Теслы» пришлось договариваться в салоне пирсинга. На этом киберчеловек не остановился: в его ближайших планах — имплантация чипа, позволяющего взмахом руки расплачиваться за покупки в магазинах.