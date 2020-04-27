Невада и Колорадо присоединяются к Калифорнии для открытия штатов после коронавируса

К пакту западных штатов, учрежденному Калифорнией, Орегоном и Вашингтоном для координации своих действий по своему открытия во время пандемии коронавируса присоединились еще 2 штата – Невада и Колорадо. В понедельник губернаторы этих 2 штатов подписали пакт.

Губернаторы западных штатов заявили, что их стратегия по открытию штатов ставит здоровье жителей и науку впереди политики.

Как мы ранее писали, ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Орегона Кейт Браун и губернатор Вашингтона Джей Инсли объявили о соглашении в связи с тем, что президент Трамп попросил штаты, чтобы они начали отменять ограничительные приказы и общественный карантин и перезапустили экономику.

Как передает SF Chronicle, не только западные штаты заключили подобные пакты: штаты на северо-востоке, среднем западе поступили подобным образом.

Ранее мы сообщали о похожем соглашении, заключенном между Калифорнией, Орегоном и Вашингтоном.