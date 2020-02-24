Как сообщила Федеральная прокуратура по Восточному округу штата Нью-Йорк, глава «русского» преступного синдиката в прошлый четверг был приговорен к 16 годам тюремного заключения.

Фото: Brooklyn Federal Prosecutor

Управляемое Алексеем Цветковым криминальное сообщество выходцев из России, Украины, Молдовы и других стран бывшего СССР действовало главным образом в районах Шипсхед-Бей, Брайтон-Бич и Кони-Айленд. В числе их занятий был незаконный игорный бизнес, торговля марихуаной, вымогательство, мошенничество и разбой. Свои преступления они совершали с благословения российских «воров в законе».

Так, в 2012 году Цветков, его сообщник Леонид Гершман и их подручный избили члена другой преступной организации из-за подозрений в краже наркотиков и денег. Цветков дулом пистолета выбил у жертвы несколько зубов.

Весной 2016 года Цветков приказал двум бандитам поджечь жилой дом, в одной из квартир которого шла игра в покер, организованная его конкурентами. Двое жильцов дома, в том числе ребенок, спаслись только благодаря пожарным, один из которых серьезно пострадал при тушении огня.

40-летний Алексей Цветков, известный также под кличками «Пельмень» и «Пуля», был приговорен федеральным судом в Бруклине к 198 месяцам тюремного заключения и выплате реституции в размере 1 миллиона долларов. Ранее, в декабре 2019 года, его сообщник Леонид Гершман был приговорен к такому же тюремному сроку.