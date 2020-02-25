Международная волна борьбы с гендерными стереотипами, разумеется, не могла обойти стороной Калифорнию.

Член Ассамблеи штата Эван Лоу на днях предложил законопроект, который обяжет все крупные супермаркеты, торгующие детской одеждой и игрушками, иметь особые «гендерно нейтральные» отделы. В них должны будут продаваться товары, подходящие одновременно и для мальчиков, и для девочек — чтобы дети, покупая что-то в «неправильном» отделе, не чувствовали себя неловко.

По словам Лоу, идея законопроекта возникла у одного из его подчиненных, который не сумел объяснить своей дочери, почему понравившиеся ей вещи лежат в отделе для мальчиков.