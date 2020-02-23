Наш соотечественник арестован за кражу собаки и помещен в тюрьму под залог в 1,5 млн

Полиция города Розвилл арестовала 43-летнего Сергея Артеменко из Оринджвейла по нескольким обвинениям, включая ограбление и кражу.

В настоящее время, как удалось выяснить «Славянскому Сакраменто», Сергей Артеменко находится в тюрьме округа Плейсер с возможностью выхода под залог в размере $1,5 млн. Также следователи связали Артеменко с несколькими другими преступлениями: кражей из автомобиля, кражей личных данных и незаконном хранении боеприпасов осужденным преступником. Судебное заседание по его делу назначено на 26 февраля этого года.

Как сообщает телеканал CBS, Артеменко украл у жителя района собаку. В задержании подозреваемого участвовал полицейский спецназ со специальными техническими средствами, а при обыске в его доме было обнаружено подозрительное устройство, для обезвреживания которого был вызван отряд саперов округа Сакраменто.

Собака по кличке Мона была благополучно возвращена своему хозяину.