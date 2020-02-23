Университет Южной Калифорнии (USC) принял очередную серьезную меру по повышению доступности высшего образования для американской молодежи.

Начиная с осени 2020 года, все поступающие на первый курс студенты из семей с годовым доходом менее $80 000 и без финансовых сбережений смогут посещать Университет Южной Калифорнии бесплатно. При этом наличие в собственности жилья не повлияет на решение о предоставлении бесплатного обучения.

«Мы шире открываем дверь к образованию для талантливых студентов с любым уровнем доходов, – сказала президент университета Кэрол Фолт. – Значительный шаг, сделанный нами сегодня, ни в коем случае не является последним на пути к доступному обучению. Мы хотим принять в Университет Южной Калифорнии еще больше новаторов, лидеров и творцов, независимо от их финансового положения».