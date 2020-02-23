Мэрия Сакраменто продемонстрировала жителям города проект нового моста, постройку которого планируется завершить в 2023 году. Это сооружение, спроектированное фирмой T. Y. Lin International Group, станет первым новым мостом через Сакраменто-Ривер за более чем полвека.

Фото: City Of Sacramento

Существующий мост на I-Стрит, которому уже исполнилось 108 лет, уже не справляется с потоком машин и пешеходов. Кроме того, он слишком узок для проезда автобусов, а его тротуары не соответствуют современным стандартам доступной среды.

При разработке дизайна нового моста учитывались комментарии, которые оставили около 3800 человек. В проект вошли полосы для автомобилей и велосипедов, а также широкий пешеходный тротуар с прозрачным полом и скамейками для отдыха. Центральный пролет моста сделан подъемным для прохода речных судов.

«Мост стоимостью 200 миллионов долларов моментально станет достопримечательностью города и соединит новые районы, строящиеся на обоих берегах Сакраменто-Ривер, – сказал мэр Дэррелл Стайнберг. – Он устранит искусственные препятствия, не позволявшие нам быть единым прибрежным районом».