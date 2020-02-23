Калифорнийский город отказался принимать пациентов с подозрением на коронавирус

Власти города Коста-Меса в Калифорнии были ошеломлены, когда узнали, что федеральное правительство может организовать место для карантина пациентов с подозрением на коронавирус в одном из городских зданий. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на калифорнийское подразделение телекомпании АВС.

По словам информагентств, федеральное правительство планировало перевезти до 50 пациентов с подозрением на коронавирус с авиабазы Трэвис, где они проходят карантин, в Коста-Месу.

Жители города через суд добились временного судебного запрета на осуществление этого плана.

«Привезти людей в город и открыть учреждение для лечения людей с заразным, инфекционным заболеванием – не лучший выход», – заявила жителям мэр города Катрина Фоли.

Новости о планах правительства вызвали раздражение у местных жителей. Многие пришли на встречу в субботу с такими плакатами как «Скажем “нет” закреплению коронавируса в нашем городе!»

Ранее сообщалось о фиксации нескольких случаев заболевания коронавирусом в таких округах как, Сакраменто, Лос-Анджелес, Санта-Клара и Сан-Бенито.