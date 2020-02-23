Русские магазины в Америке зачастую грешат торговлей просроченными и не всегда качественными товарами. То здесь, то там мы слышим о проблемах, обнаруженных при проверках местными отделами здравоохранения.

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Вот и недавно Департамент здравоохранения штата Пенсильвания выдал предписание о закрытии крупнейшего русского магазина в регионе. Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» в администрации города Филадельфия, один из старейших европейских продуктовых магазинов был закрыт из-за многочисленных нарушений.

Как сообщает санитарная инспекция города, магазин Bell’s Market по адресу 8330 Bustleton Ave. был закрыт из-за ржавых полок для продуктов, мышиного помета в тестомесильной чаше, антисанитарных условий в туалете и других серьезных нарушений.

В отчете инспекции отдела здравоохранения также отмечается, что данные нарушения были обнаружены проверяющими уже не в первый раз.