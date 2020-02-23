Служба здравоохранения округа Сакраменто сообщила о первом подтвержденном случае коронавируса COVID-19 у жителя округа. Заболевший недавно совершил поездку в Китай, где эпидемия нового коронавируса началась в декабре 2019 года.

По информации властей округа, пациент вернулся из Китая в США 2 февраля. Во время поездки он принимал меры предосторожности, а по возвращении по собственной инициативе оставался в карантине. Во время карантинного периода у него появились легкие симптомы болезни. После консультации с врачом пациента Служба здравоохранения округа Сакраменто организовала его проверку совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Департаментом здравоохранения Калифорнии (CDPH). В настоящее время у пациента отсутствуют симптомы заболевания, но он остается дома в изоляции до решения Службы здравоохранения Сакраменто. Риск распространения заболевания в настоящий момент является крайне низким.

«Случаи заболевания в США, включая этот первый случай в округе Сакраменто, главным образом связаны с зарубежными поездками. Риск распространения вируса COVID-19 среди населения США остается низким. Медицинские учреждения округа продолжают следить за случаями острых респираторных заболеваний и собирают информацию о недавних поездках для обнаружения новых случаев вируса COVID-19», – напомнил директор Департамента здравоохранения округа Сакраменто Питер Бейленсон.

Ранее Департамент здравоохранения Калифорнии получил информацию о том, что у одного пациента в округе Лос-Анджелес и одного в округе Ориндж был обнаружен коронавирус-2019.

Недавно подтвержденный случай заболевания был отмечен в округе Санта-Клара, а еще два случая — в округе Сан-Бенито.

Департамент здравоохранения Калифорнии напоминает о мерах, которые, особенно в сезон гриппа, следует принимать для защиты себя и окружающих от вирусов:

– регулярно мойте руки с мылом;

– не трогайте немытыми руками глаза, нос и рот;

– избегайте близких контактов с заболевшими;

– если у вас появились респираторные синдромы, такие как высокая температура и кашель, не ходите на работу или в школу и не контактируйте с другими людьми, чтобы не распространять болезнь.

Департамент здравоохранения Калифорнии сообщил, что 16 лабораторий, в том числе Лаборатория вирусных и риккетсиозных заболеваний в Ричмонде (Калифорния), вскоре получат возможность проводить лабораторные тесты на новый коронавирус. Эти тесты будут более быстрыми, чем существующие, и позволят оперативно выявлять и лечить людей, зараженных новым коронавирусом.