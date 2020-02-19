По данным Левада-Центра, почти 80% россиян выступают за нормализацию отношений между РФ и Западом, передает Голос Америки.

Большинство россиян (почти 78%) считают, что у России и коллективного Запада должны быть благоприятные отношения. При этом качестве партнера Запад рассматривают 67 % респондентов, а друга – 11%. 16 % видят в нем соперника и лишь 3 % – врага.

Таковы результаты исследования Левада-Центра, обнародованного накануне на сайте организации.

В то же время граждане РФ воспринимают страны Европейского союза несколько лучше, чем США. В хорошем или очень хорошем отношении к ЕС признались 49 % опрошенных, к США так относятся 42 %. Отрицательно воспринимают Евросоюз 37 % россиян, США – 46 %.

Всплеск улучшения отношений жителей России к Западу социологи зафиксировали еще осенью прошлого года.

Кроме того, по данным исследования, несколько ухудшилось восприятие россиянами Китая. Негативно к КНР стали относиться в совокупности 24 % респондентов (в основном плохо думают о Поднебесной 16%, очень плохо – 8%). Осенью прошлого году таковых было 18 %. Однако, в целом, у россиян по-прежнему преобладает положительное отношение к Китаю – 65% (в основном хорошо – 53 %, очень хорошо – 12%).