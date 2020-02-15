В Кентукки снизят проценты на студенческие займы для медсестер

Законодательное собрание Кентукки приняло закон, обязывающий Управление по делам ветеранов штата разработать программу по выплате задолженностей по студенческим займам для работающих в этой организации медсестер.

Согласно положениям билля HB 296, медсестрам Управления по делам ветеранов, которые для обучения на данную профессию взяли займы, часть долгов по этим займам будет компенсирована.

За каждый полный год стажа, по четвертый год включительно, им будет выплачиваться до 25% суммы задолженности (включая проценты по займу), но не более $10 000.

Общая сумма выплат ограничивается 40 тысячами долларов.