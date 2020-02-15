Куда бегут из Калифорнии противники обязательной вакцинации?

Ужесточающиеся законы об обязательной иммунизации в Калифорнии, Вашингтоне, Нью-Джерси и других штатах привели к появлению небольшого, но заметного потока тех, кто переселяется в другие районы страны в поисках «медицинской свободы». Об этом пишет сегодня The Sacramento Bee.

Привлекательным местом для таких беженцев является Айдахо — один из 15 американских штатов, где по-прежнему разрешены освобождения от прививок по личным убеждениям. Для отказа от вакцинации ребенка его родителям достаточно написать соответствующее заявление.

Несмотря на это, процент иммунизированных здесь остается достаточно высоким, подчеркивает издание. Большинство родителей добровольно прививают своих детей от таких заболеваний как корь, коклюш, ветряная оспа и ротавирусная инфекция.

Похоже, что Айдахо нашел в вопросе иммунизации точку равновесия между личной свободой и общественной безопасностью. По крайней мере, и сторонники вакцинации, и «антипрививочники» просят законодателей штата не менять существующих правил.

В прошлом месяце Палата представителей Айдахо проголосовала за продление действующего порядка иммунизации. Единственный спор вызвала вакцина против менингита, добавленная в прошлом году в список рекомендованных для учащихся старших классов. С перевесом в один голос законодатели решили оставить ее в списке.

Напомним, что в Калифорнии действует закон об обязательной вакцинации среди школьников общеобразовательных учреждений.