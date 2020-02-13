В Портленде в аварии погиб молодой водитель – Евгений Коваленко

Полиция Портленда обнародовала имя водителя, погибшего в прошлую субботу в аварии на автомагистрали I-205. Им оказался 25-летний Евгений Коваленко из Грешема.

Фото: полиция Портленда

Ранним утром 8 февраля на мосту через Колумбия-Ривер легковой автомобиль врезался в заднюю часть грузовика с прицепом. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства трагического происшествия расследуются; одной из его причин называется превышение скорости.

Это столкновение стало для Портленда шестой по счету аварией со смертельным исходом за 2020 год. Дорожная полиция напоминает водителям, велосипедистам и пешеходам, что многие из тех аварий, на которые приходится выезжать ее сотрудникам, можно было предотвратить, соблюдая скорость, подчиняясь дорожным знакам, не отвлекаясь и не садясь за руль нетрезвым.