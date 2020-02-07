В этом году пройдет очередная перепись населения США

Очередная перепись населения США пройдет в 2020 году и, как ожидается, в рамках этого мероприятия будут учитываться каждый взрослый, младенец и ребенок, проживающие в США. Каждые десять лет эту перепись проводит государственный орган, Бюро переписи населения США.

Одному человеку из каждого домохозяйства необходимо заполнить анкету переписи по Интернету, по телефону или по почте. Подсчитайте каждого человека, проживающего по адресу, — в том числе новорожденных, маленьких детей и друзей или членов семьи, которые живут или ночуют там большую часть времени.

Почему это важно

Перепись населения предоставляет важные данные, которые могут повлиять на различные аспекты вашей жизни. Законодатели, предприниматели, учителя и многие другие пользуются этими данными каждый день, чтобы предлагать услуги, продукты и оказывать поддержку вашему местному сообществу.

Каждый год миллиарды долларов из федерального бюджета направляются на финансирование больниц, пожарных частей, школ, дорог и других ресурсов с учетом данных переписи населения.

По результатам переписи населения определяют количество представителей в Конгрессе от каждого штата и устанавливают границы избирательных округов.

Перепись населения должна проводиться согласно Конституции США: статья 1 раздела 2 предписывает проводить подсчет населения Соединенных Штатов один раз в десять лет. Первая перепись населения состоялась в 1790 году.

Бюро переписи населения США набирает несколько тысяч сотрудников по всей стране для оказания помощи в проведении Переписи населения 2020 года.

“Получите дополнительный доход, помогая местному сообществу”, – говорится на сайте ведомства.