На границе США и Мексики нашли подземную железную дорогу контрабандистов

Таможенная и пограничная служба США обнаружила на границе с Мексикой еще один тоннель, используемый контрабандистами для транспортировки наркотиков. Этот тоннель оказался рекордным по протяженности: его входы, один в Тихуане, а другой в окрестностях Сан-Диего, находятся на расстоянии 1300 метров друг от друга.

Южный вход, замаскированный небольшим промышленным зданием, был обнаружен мексиканскими пограничниками еще в августе 2019 года. Американским правоохранительным органам понадобилось несколько месяцев на то, чтобы составить карту тоннеля, сообщает USA.one.

Подземное сооружение поражает не только своей длиной, но и сложностью: на 20-метровой глубине находится железнодорожная ветка с дрезинами на газовых двигателях, лифт, системы вентиляции и дренажа, высоковольтные электрические кабели.

«Хотя подземные тоннели не являются чем-то новым на границе между Калифорнией и Мексикой, сложность и протяженность этого тоннеля демонстрируют усилия, которые международная преступность готова тратить на перевозку контрабанды», – сказал специальный агент Карделл Морант из Отдела расследований Министерства безопасности в Сан-Диего.