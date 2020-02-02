Полиция города Ситрес-Хайтс после длительного противостояния арестовала 31-летнего Даниила Макарова, который забаррикадировался в доме после ссоры со своим соседом из-за домашнего животного.

Фото: citrusheightssentinel.com

Сообщается, что жертва Даниила пострадала в ходе драки с ним. Чтобы «выкурить» Макарова из убежища, правоохранительным органам пришлось задействовать отряд SWAT, применивший беспилотник с видеокамерой и другую спецтехнику. По словам полиции, Макаров во время ареста был голым. Во дворе его дома было найдено огнестрельное оружие.

Во время напряженного противостояния район был оцеплен полицией. Несколько местных жителей в целях безопасности были временно эвакуированы с места происшествия.