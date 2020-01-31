Более 25 учреждений культуры Сакраменто в ближайшую субботу примут участие в традиционном ежегодном Дне бесплатных музеев. В этот день жители и гости столицы штата смогут бесплатно посетить Музей сельского хозяйства, Автомобильный музей, Музей истории медицины, Исторический парк Леланда Стэнфорда и другие научно-познавательные, культурные и художественные центры. В этом году в мероприятии впервые примет участие Региональный музей пожарной охраны Сакраменто.

До большинства музеев Сакраменто легко добраться на общественном транспорте. Более того, поездки на городских автобусах и скоростных трамваях в День бесплатных музеев также будут бесплатными для всех предъявителей флаера, который можно скачать на смартфон или распечатать на сайте Департамента общественного транспорта Сакраменто.

Многие местные кафе и рестораны также присоединятся к празднику и предложат особые скидки всем любителям культурного досуга, предъявившим стикеры «I Love Sac Museums».

Подробную информацию о Дне бесплатных музеев (1 февраля 2020 года) и последующей за ним Неделе музеев Сакраменто (2-9 февраля) можно получить на сайте координатора мероприятия — Sacramento Area Museums.