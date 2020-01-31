Речь идет о Dan Tana’s — известном ресторане на бульваре Санта-Моника в Лос-Анджелесе, который любят знаменитости. Там можно встретить, скажем, актера Джеймса Вудса или наследницу сети отелей Пэрис Хилтон, пишут журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в объемном материале о хорватском бизнесмене Михайло Перенчевиче. По информации журналистов, бизнесмен “известен связями с Владимиром Путиным, получили миллионы долларов из России по притворным сделкам с недвижимостью”.

Кому точно из семьи Перенчевич по документам принадлежит ресторан, неизвестно, подчеркивает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Хорватские СМИ сообщали, что заведение купил сам Михайло Перенчевич, однако управляющая компания Chutter Inc. принадлежит его жене Соне. У нее, как и у Ники, есть соответствующая лицензия. В документе обе значатся управляющими.

Во время предполагаемой сделки Mayco перечислила 2,8 миллиона долларов на счет Дэна Таны в сербском банке. Тана — сербский эмигрант, который уехал из социалистической Югославии и 55 лет назад основал ресторан Dan Tana’s. Его настоящее имя — Добривое Танасиевич, в юности он выступал за белградский футбольный клуб «Црвена Звезда».

Сумму выплатили в 24 приема в период с декабря 2008-го по сентябрь 2009 года. Невозможно точно утверждать, что Mayco переводил эти деньги в рамках покупки ресторана семьей Перенчевича. Но компания точно провела два платежа на сумму 81 420 долларов за «реконструкцию ресторана» и «ремонт ресторана» управляющей заведением фирме Chutter Inc.

Участие Mayco в сделке позволяет предположить, что хорватские бизнесмены хотя бы отчасти контролируют деятельность офшорной компании.

В 1997 году журнал Los Angeles выделил семь страниц под статью о ресторане Dan Tana’s, который открылся в 1964 году. Из нее читатели, в частности, могли узнать, что первый шеф-повар заведения раньше готовил для итальянского диктатора Бенито Муссолини, легендарный танцор Фред Астер был там завсегдатаем, а комедийный актер Джон Белуши послений раз перед смертью поел именно там.

Журналисты-расследователи пишут, что бизнесмен Михайло Перенчевич “известен связями с Владимиром Путиным”. По информации OCCRP хорватский предприниматель “получил миллионы долларов из России по притворным сделкам с недвижимостью”.

Журналисты подчеркивают, что “первичный источник денег (хорватского бизнесмена) неизвестен”.

“Впрочем, совершавшая платежи офшорная компания связана с сетью фирм, через которые отмывали деньги, похищенные из российской казны в так называемом деле Магнитского. Переводы родственникам и компаньонам Перенчевича происходили в то же время, когда деньги из аферы, вскрытой Магнитским, покидали Россию”, – говорится в расследовании, опубликованном в январе этого года на сайте организации.

По информации российских изданий, Перенчевич удостоился наград сразу от двух российских президентов. В 2010 Дмитрий Медведев наградил его, отметив в том числе заслуги его компании «в развитии экономического сотрудничества между Россией и Республикой Хорватия».